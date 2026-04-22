Consegne ed entrate in aumento per le poste cinesi
L’industria postale cinese ha mostrato una crescita costante nel primo trimestre del 2026, con un incremento sia nei ricavi che nel volume delle consegne. I dati sono stati diffusi dall’Ufficio postale statale e confermano un andamento positivo per il settore. Le consegne sono aumentate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, riflettendo una ripresa delle attività postali nel paese.
PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – L’industria postale cinese ha registrato una crescita costante nel primo trimestre del 2026, con un aumento sia dei ricavi sia del volume delle consegne, secondo i dati diffusi oggi dall’Ufficio postale statale. Da gennaio a marzo il settore postale ha generato ricavi commerciali complessivi per 449,27 miliardi di yuan (circa 65,5 miliardi di dollari), con un aumento del 5,9% su base annua. I ricavi dei servizi di consegna espressa si sono attestati a 369,02 miliardi di yuan, in crescita del 6,8%. Nello stesso periodo, il settore ha gestito la consegna di 51,9 miliardi di pacchi, con una crescita del 4,5% su base annua.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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