È stata annunciata l’assegnazione della Stella d’Argento a un dirigente di lungo corso nel calcio italiano. L’amministratore delegato della Lega Calcio Serie A ha commentato che si tratta di un grande onore, riconoscimento per i 25 anni di attività nel settore. La premiazione si inserisce in un evento dedicato a celebrare il contributo di figure che hanno contribuito allo sviluppo del calcio nel paese.

Importante riconoscimento per l'ad della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, a cui è stata assegnata dal Coni la Stella d'Argento al merito sportivo. “Questa assegnazione è per me un grande onore e motivo di profonda gratitudine verso il Coni - il suo commento -. Questo riconoscimento per i miei 25 anni di carriera nel mondo dello sport non è soltanto a livello personale, ma appartiene a tutti i professionisti con cui ho avuto il privilegio di lavorare in questi anni: collaboratori, club, istituzioni e tutti coloro che ogni giorno contribuiscono alla crescita e alla valorizzazione dello sport e della Serie A". De Siervo, nelle note di ringraziamento ha poi specificato come il calcio di vertice italiano rappresenti molto più di una competizione: "È passione, identità, cultura condivisa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coni, assegnata la Stella d'Argento a De Siervo: "Un grande onore"

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