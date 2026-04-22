Condannato per narcotraffico nel clan Massimino il tribunale conferma | può restare a casa

Il tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha confermato la detenzione domiciliare per Sergio Cusumano, 62 anni, condannato a 8 anni e 4 mesi per narcotraffico nel clan associato a un noto boss. Cusumano potrà ricevere cure a casa nei prossimi diciotto mesi mentre sconta la pena. La decisione è stata presa dalla corte presieduta da Renata Fulvia Giunta.

Potrà curarsi a casa per i prossimi diciotto mesi. Il tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, presieduto da Renata Fulvia Giunta, ha confermato la detenzione domiciliare per Sergio Cusumano, 62 anni, ritenuto un uomo vicino al boss di Villaseta Antonio Massimino e condannato a 8 anni e 4 mesi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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