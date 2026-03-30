Sono famosi a Milano | gli affari d' oro del clan Cizmic tra narcotraffico e Ferrari

Un’indagine ha portato alla luce attività illecite legate a un clan coinvolto nel traffico di droga e nella gestione di auto di lusso. Secondo le verifiche, in passato il gruppo si occupava principalmente di narcotraffico, con un focus sulla cocaina. Recentemente, sono stati effettuati sequestri e perquisizioni che hanno evidenziato come le attività criminali si siano evolute nel tempo, mantenendo legami con il traffico di sostanze stupefacenti e il commercio di veicoli di alta gamma.

Dietro l'impero della droga padre, madre e figli. Il video finito sui social dopo il pestaggio per un carico rubato da un'auto e i retroscena del business svelati da due ex clienti (Ferrari compresa) In passato c'era la cocaina. Al centro del business di famiglia fino a qualche anno fa ci sarebbe stata la polvere bianca. Poi è arrivato l'hashish. Carichi che dal Marocco, attraverso la Spagna, giungevano in Italia. La droga da Barcellona arrivava a Milano Effetto Pandoro Gate: chi affonda e chi resiste tra le influencer 'milanesi'. Dentro i loro bilanci (in rosso) . 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - "Sono famosi a Milano": gli affari d'oro del clan Cizmic tra narcotraffico e Ferrari Articoli correlati Leggi anche: La "banca d'Italia" del narcotraffico e gli affari dei clan in Brianza: droga, armi e hawala A Milano gli affari di Giuseppe D'Urso, l'uomo del clan: "Ho preso un milione agli assassini peggiori d'Italia"Sessantadue anni, originario della Sicilia, ma capace di muoversi un po' ovunque, in tutta Italia.