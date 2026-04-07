La beffa delle concessioni balneari | dalle nuove gare lo Stato incassa molto meno del previsto

Con l’arrivo della nuova stagione balneare, si ripropone il dibattito sulle gare per le concessioni delle spiagge, che secondo le recenti analisi hanno portato a un incasso inferiore alle aspettative da parte dello Stato. La direttiva europea Bolkestein richiede di mettere a gara gli arenili, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e i consumatori, ma le modalità di applicazione sembrano aver creato alcune difficoltà nel rispetto delle previsioni di entrata.

Nuova stagione senza una legge uguale per tutti. Manca ancora un "bando tipo" e i comuni si muovono per conto proprio. Mentre gli indennizzi per milioni scoraggiano la partecipazione alle aste di nuovi candidati alla gestione. Ecco cosa troveremo al mare durante l'estate 2026 Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. L'Italia continua a rimandare i dovuti adeguamenti normativi e così Regioni e Comuni si muovono ognuno per conto proprio: nel caos normativo trionfa chi ha la potenza economica adeguata, o il bando più "favorevole" con indennizzi milionari. 🔗 Leggi su Today.it

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