Concerto di Arturo Stàlteri Il pianista di Rino Gaetano e dei film di Carlo Verdone

Domani a Casa Caracol si tiene il concerto di Arturo Stàlteri, pianista e compositore noto per aver collaborato con Rino Gaetano e per le colonne sonore dei film di Carlo Verdone. L’evento si inserisce nel ciclo di iniziative ‘Lodi di Pace’ e si svolge in via della Torretta 1. Stàlteri, che lavora anche come divulgatore storico di Radio3, proporrà un repertorio che unisce musica e riflessione.

Appuntamento per ‘Lodi di Pace’ a Casa Caracol (via della Torretta 1) domani, in un’occasione unica per ascoltare Arturo Stàlteri, pianista e compositore, musicologo e divulgatore storico di Radio3. All’interno della rassegna culturale della Caritas lodigiana l’allievo del maestro Aldo Ciccolini presenterà un ricco programma che spazia da lavori di grandi compositori classici a sapienti reinterpretazioni di brani pop e rock, il tutto alternato a composizioni da lui scritte. Ascolteremo, dal primo libro dei preludi di Debussy, il capolavoro impressionista ‘Voiles’ (Vele); di Satie l’affascinante e ipnotica ‘Gnossienne n.3’. Non mancherà l’amato Philip Glass, padre del minimalismo americano, del quale interpreterà ‘Metamorphosis n.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Concerto di Arturo Stàlteri. Il pianista di Rino Gaetano e dei film di Carlo Verdone Notizie correlate Omaggio a Rino Gaetano con chitarre, sax e violino: il concerto dei Kaimani DistrattiVenerdì 3 aprile, alle 21,30, il Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro ospiterà un evento speciale dedicato alla musica d’autore italiana. Scuola di seduzione: arriva il nuovo film comico di (e con) Carlo VerdoneL'attesa è finita, “Scuola di seduzione”, il nuovo film di e con Carlo Verdone in esclusiva per Paramount+. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Concerto di Arturo Stàlteri. Il pianista di Rino Gaetano e dei film di Carlo Verdone; Lodi il pianista di Radio Rai sfida i generi | tra Debussy e Battiato.