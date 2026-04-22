Cesc Fabregas ha commentato il suo percorso con il Como, sottolineando le tappe raggiunte finora. Tuttavia, le recenti sconfitte contro l’Inter, avvenute in un breve periodo, hanno portato a riflettere sulla situazione attuale della squadra. In questo contesto, si parla anche di un possibile addio e degli interessamenti di club della Premier League, che potrebbero influenzare il futuro del centrocampista.

Parla sempre di percorso, Cesc Fabregas. Sa che il suo Como, di strada, ne ha fatta parecchia. Ma le due sconfitte subite nel giro di 10 giorni dall’ Inter fanno capire tante cose. Prima di tutto: il suo Como è veramente competitivo, perché per due volte ha messo tanta paura ai futuri campioni d’Italia e ai primi finalisti di Coppa Italia. Poi: il suo Como ha quell’attitudine votata in avanti (si potrebbe dire tipicamente giovanile, ma è un atteggiamento che in realtà in Italia spesso si dice essere mancante) che a volte lo porta a subire dei cali notevoli. Come, appunto, contro l’Inter. Non a caso l’allenatore ha parlato a più riprese di identità e percorso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Como, Fabregas riflette: l’ipotesi di un addio e gli interessamenti arrivati dalla Premier

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