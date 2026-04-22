Commissione d’Accesso | Sorrento resta senza commissari

Il ministro Piantedosi ha deciso di non procedere al commissariamento del Comune di Sorrento, consentendo così che si svolgano regolarmente le elezioni. La commissione d’accesso, che aveva avviato le verifiche, ha concluso il suo lavoro senza raccomandare interventi straordinari. La scelta permette di mantenere l’amministrazione in carica e di proseguire con le attività istituzionali come previsto dalla normativa vigente.

Nessun commissariamento per Sorrento: il ministro Piantedosi dà il via libera al voto. Nessun commissariamento per il Comune di Sorrento. È questa la decisione assunta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo l’analisi della relazione redatta dalla Commissione d’Accesso, trasmessa al Viminale dal prefetto Nicola Di Bari. La scelta del ministro consente dunque di confermare le elezioni del 24 e 25 maggio, anche se l’ente resterà un sorvegliato speciale: saranno previste prescrizioni periodiche e un monitoraggio stringente sull’attività amministrativa, a garanzia della piena trasparenza. Le reazioni politiche e l’attesa per gli altri candidati.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Commissione d’Accesso: Sorrento resta senza commissari Notizie correlate Leggi anche: Sistema Sorrento, commissione d’accesso consegna la relazione: “Infiltrazioni criminali, Comune va sciolto”. Elezioni verso il rinvio ‘Sistema Sorrento’, la commissione d’accesso: “Nella Fondazione presieduta da Aponte si è infiltrata una ditta collegata al clan”La camorra sarebbe riuscita ad infiltrarsi nella Fondazione Sorrento, la cassaforte degli eventi culturali della perla della costiera, presieduta sin... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sistema Sorrento: la camorra si infiltra nella Fondazione presieduta da Aponte; Rastrelli, FdI: Commissione d’accesso, fare chiarezza a Stabia e Torre; Antimafia, Rastrelli (FdI): Eliminare ogni zona d'ombra tra criminalità e politica; Sorrento. Le ultime manovre in vista del voto di maggio. Sistema Sorrento? Metodo mafioso. Ma Viminale frenaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Sistema Sorrento? Metodo mafioso. Ma Viminale frena pubblicato il 19 Aprile 2026 a firma di Vincenzo Iurillo ... ilfattoquotidiano.it ‘Sistema Sorrento’, la commissione d’accesso: Nella Fondazione presieduta da Aponte si è infiltrata una ditta collegata al clanLa commissione d'accesso rivela legami tra la Fondazione Sorrento e il clan D'Alessandro attraverso un'agenzia tra gli Amici ... ilfattoquotidiano.it Pubblicato il testo licenziato dalla commissione ministeriale: filosofia anche “scritta”, più lettura dei testi classici e spazio all’educazione alle relazioni. - facebook.com facebook #Rifiuti. In 4a Commissione, approvata risoluzione Doc. XVIII-bis n. 36 senato.it/show-docleg=1… A conclusione esame profili di conformità a principi di sussidiarietà e proporzionalità su proposta direttiva #UE su rifiuti elettrici e di plastica monouso senato.it/s x.com