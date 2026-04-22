Come funzioneranno i bonus per chi costruisce edifici a basso impatto ambientale a Roma

Roma ha annunciato modifiche al regolamento edilizio con l’obiettivo di incentivare la costruzione di edifici a basso impatto ambientale. Sono previsti bonus per i costruttori che adottano pratiche sostenibili durante le fasi di sviluppo. Le nuove norme mirano a favorire interventi che rispettino standard di sostenibilità ambientale, con l’intento di promuovere pratiche edilizie più rispettose dell’ambiente in tutta la città.

Premiare i costruttori pronti a scommettere sulla sostenibilità. Roma Capitale ha deciso di introdurre una serie di modifiche, all’attuale regolamento edilizio, per incentivare sviluppi urbanistici più attenti all’ambiente.Costruire in chiave più sostenibileCosa cambia rispetto alla condizione.🔗 Leggi su Romatoday.it

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