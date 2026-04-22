Colpito in faccia e a un occhio | poliziotto aggredito in carcere

Da veneziatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito nella casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia. L’attacco è avvenuto martedì intorno alle 11, quando un detenuto di origine tunisina ha colpito l’operatore in faccia e a un occhio. L’agente ha riportato ferite e si trova sotto cure mediche. La vicenda si aggiunge ad altri episodi di violenza avvenuti all’interno della struttura.

Ancora violenza contro la polizia penitenziaria alla casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia, dove nella giornata di martedì, intorno alle 11, un agente è rimasto ferito a seguito dell’aggressione da parte di un detenuto di origine tunisina. Secondo quanto riferito, il detenuto dopo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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