Colpire un giornalista è un crimine di guerra | Mani Rosse torna in piazza per difendere l' informazione
Giovedì 23 aprile alle 18:15, si svolgerà a Forlì il 55esimo sit-in di Mani Rosse Antirazziste, in Piazza Ordelaffi. L'evento si concentra sulla difesa della libertà di stampa e sulla condanna di atti violenti contro i giornalisti, considerati crimini di guerra. L'iniziativa coinvolge persone che si oppongono alle minacce e alle aggressioni rivolte a chi svolge il proprio lavoro di informazione.
Giovedì 23 aprile, alle 18:15, in Piazza Ordelaffi a Forlì, si terrà il 55esimo sit-in di Mani Rosse Antirazziste Forlì, dedicato alla libertà di stampa e a tutte le giornaliste e i giornalisti che rischiano la vita per raccontare la verità. Durante l’incontro interverrà telefonicamente un.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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