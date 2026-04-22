Cocaina hashish e soldi addosso e in casa | arrestati due giovani

Due giovani sono stati arrestati a Nova Milanese dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione, sono stati trovati in possesso di cocaina e hashish, che avevano addosso e in casa, dove confezionavano le sostanze. I due, rispettivamente di 21 e 18 anni e residenti a Desio, sono già noti alle forze dell'ordine. L’operazione si è conclusa con il sequestro di droga e denaro.

Circolavano con addosso cocaina e hashish che tagliavano e confezionavano a casa. Nei giorni scorsi a Nova Milanese i carabinieri della stazione locale hanno arrestato per spaccio due giovani di 21 e 18 anni, entrambi residenti a Desio e già noti alle forze dell'ordine. Droga addosso e in casaI.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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