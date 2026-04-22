Clima allarme di Betti CNR | Oceani caldi e arriva il Super Niño il mondo non ha mai visto nulla di simile

Gli oceani sono già a temperature record. Ora arriva il "Niño estremo" e le conseguenze potrebbero essere catastrofiche. Il climatologo del CNR Giulio Betti a Fanpage.it: "Entriamo in un territorio incognito mai documentato prima d'ora".🔗 Leggi su Fanpage.it

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