Nuova Citroen C1 2027 | sarà elettrica come vuole l’UE?

La nuova Citroen C1 2027 potrebbe essere elettrica, come spinge l’Unione Europea. Al momento, però, non c’è ancora un modello ufficiale confermato. La casa francese lavora su un progetto che si avvicina a una piccola city car elettrica, ma niente di certo sul suo arrivo o sulla forma che prenderà. La situazione resta fluida, mentre il mercato si muove verso le auto a zero emissioni.

La Citroën C1, così come è conosciuta storicamente, non ha al momento un’erede ufficiale confermato e non è in arrivo come semplice “versione rinata”, né tantomeno come una kei car giapponese formalmente — ma c’è un progetto in ballo che si avvicina a quell’idea, soprattutto se guardiamo alle dinamiche del mercato europeo e alle dichiarazioni interne di StellantisCitroën. Ecco la situazione aggiornata. 1. La C1 “classica” è stata ritirata e non ha un erede diretto. La Citroën C1 è uscita di produzione anni fa e non è stata rimpiazzata con un modello equivalente fino ad ora. La strategia recente di Citroën si è concentrata su altri segmenti, come la Ami elettrica e la nuova ë-C3, lasciando il classico segmento A un po’ vuoto. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

