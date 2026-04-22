Prime Video ha annunciato il ritorno di Citadel con una seconda stagione. È stato diffuso il trailer ufficiale e comunicata la data di uscita, che si avvicina. La serie, un thriller di spionaggio, vede il cast rinnovato e confermato per i nuovi episodi. L’attesa dei fan è alta, anche grazie alle anticipazioni sui contenuti della nuova stagione.

Citadel torna su Prime Video con la seconda stagione: trailer ufficiale, data d'uscita e cast della nuova tornata di episodi del thriller di spionaggio. La serie di spionaggio Citadel, prodotta da Prime Video, si prepara a tornare sui nostri schermi con una seconda stagione carica di aspettative. Dopo un periodo di pausa, il colosso dello streaming ha finalmente ufficializzato il ritorno dell'adrenalinica saga che ha visto come protagonisti Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci. Secondo quanto riportato da ScreenRant, la piattaforma ha rilasciato il trailer ufficiale e ha confermato che tutti i sette episodi che compongono la nuova stagione saranno disponibili globalmente a partire dal prossimo 6 maggio.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Citadel 2: Prime Video rivela il trailer e la data d’uscita ufficiale

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