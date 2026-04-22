A tre giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste elettorali, a Cirò Marina, l’assessora alla pubblica istruzione è stata ufficialmente indicata come candidata della lista ContinuiAmo. La candidatura è stata annunciata in vista delle prossime elezioni comunali. La presentazione delle liste si avvicina, con le scadenze fissate per la consegna dei documenti necessari.

A tre giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste elettorali a Cirò Marina, l’assessora alla pubblica istruzione Maria Grazia Panebianco è la candidata ufficiale della lista ContinuiAmo. La decisione dell’amministrazione uscente arriva dopo una fase di riflessione scaturita dalle ripercussioni dell’inchiesta Teorema, un procedimento giudiziario che ha coinvolto il Comune senza però toccare direttamente i vertici politici attuali. La strategia della continuità e le dinamiche di coalizione. Il campo locale si sta delineando con chiarezza mentre si avvicinano le elezioni del 2026. In questa tornata, che non prevede il doppio turno poiché l’abitanti del comune sono scesi sotto la soglia dei 15 mila, la coalizione di maggioranza ha scelto di puntare sulla stabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cirò Marina: Panebianco guida la lista ContinuiAmo verso il voto

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