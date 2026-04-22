Cinque minori in isolamento nel Cpr di Milano gli attivisti | Impossibile contattarli e offrire assistenza legale

Cinque minorenni sono attualmente in isolamento nel Centro di Permanenza Rimpatri di Milano, secondo quanto riferito dalla rete di attivisti Mai più lager - no Ai Cpr. La denuncia sottolinea l’impossibilità di contattarli e di fornire assistenza legale, sollevando preoccupazioni sulla gestione e le condizioni di detenzione dei minori nel centro. La situazione è stata resa nota attraverso una comunicazione rivolta ai media.