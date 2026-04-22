Cinque minori in isolamento nel Cpr di Milano gli attivisti | Impossibile contattarli e offrire assistenza legale
Cinque minorenni sono attualmente in isolamento nel Centro di Permanenza Rimpatri di Milano, secondo quanto riferito dalla rete di attivisti Mai più lager - no Ai Cpr. La denuncia sottolinea l’impossibilità di contattarli e di fornire assistenza legale, sollevando preoccupazioni sulla gestione e le condizioni di detenzione dei minori nel centro. La situazione è stata resa nota attraverso una comunicazione rivolta ai media.
Cinque minorenni trattenuti in isolamento nel Cpr di via Corelli a Milano. È questa la denuncia della rete Mai più lager - no Ai Cpr che a Fanpage.it ha riferito: "Non riusciamo a contattarli per offrire loro assistenza legale, non possono parlare con nessuno".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Mamma e figlia morte a Campobasso, il legale di un medico: “In pronto soccorso impossibile scoprire la ricina”
Bruno Guimaraes in isolamento a causa un’infezione: “Mi è stato confermato che ho gli orecchioni”Il Newcastle dovrà fare a meno di Bruno Guimaraes per un po' di tempo, è fermo a causa degli orecchioni: "Avevo il viso gonfio, pensavo fosse una...