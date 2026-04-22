CineMind | come nasce un amore

Un racconto che prende il via in un negozio di giochi a Filadelfia, dove due persone si incontrano e trascorrono insieme un’intera giornata. La narrazione si concentra su un episodio di incontri casuali e momenti condivisi, senza approfondire motivazioni o sviluppi successivi. La scena si conclude con il calare della sera, lasciando intendere un legame nato in modo spontaneo e naturale.

Immaginate di incontrare una ragazza in un negozio di giochi a Filadelfia. Immaginate di trascorrere una giornata intera con lei e arrivare a notte fonda. Immaginate di parlare ininterrottamente per tutte quelle ore, della vita, dei sogni, degli amori, dei desideri. Immaginate una connessione profonda che arriva con un solo sguardo. Non ha una grande spiegazione, semplicemente accade, nel presente di quel momento che non si ripeterà più. Immaginate di promettere alla ragazza di far nascere un film da questo spaccato, di provare a rendere in parole, suoni, immagini quelle suggestioni provate. Immaginate di farlo e di seguire l’arco temporale di 18 anni di una relazione, dai battiti che iniziano a sincronizzarsi fino all’impatto con la realtà che rompe la bolla della magia dell’innamoramento.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - CineMind: come nasce un amore Notizie correlate Leggi anche: CineMind: Trainspotting e il Nirvana contemporaneo CineMind: Gordon, il padre di Gotham CityLa ricerca dell’ordine laddove vige il caos è uno dei cardini della storia di Batman e di ogni supereroe che si rispetti.