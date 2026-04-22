Ciclismo - L’onorificenza Consegnata a Fanini la Stella d’oro Riconoscimento del Coni al patron

Da sport.quotidiano.net 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione di un evento legato al ciclismo, è stata consegnata la Stella d’oro dal Coni a un noto patron del settore. La cerimonia si è svolta alla presenza di Gianfranco Zola, ex calciatore di diverse squadre italiane e straniere, nonché della nazionale. L’onorificenza viene attribuita per il contributo al mondo dello sport. La premiazione si è tenuta in un’atmosfera formale e riconoscente.

In compagnia di Gianfranco Zola, ex campione, tra le altre, di Cagliari, Napoli, Chelsea e della Nazionale di calcio. Nel salone del Foro Italico di Roma, il patron Ivano Fanini, ha ricevuto la " Stella d’oro " al merito sportivo del " Coni ". A consegnargli il premio è stato il presidente del "Coni", Luciano Buonfiglio. Per Fanini si tratta di un riconoscimento che va oltre la carriera: è il sigillo ufficiale su una vita interamente dedicata al ciclismo e, soprattutto, ai valori umani che lo sport rappresenta. Fondatore e anima storica del team " Amore & Vita ", Fanini ha attraversato epoche, cambiamenti e generazioni, restando sempre fedele a un’idea di sport pulito, educativo e profondamente etico.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ciclismo l8217onorificenza consegnata a fanini la stella d8217oro riconoscimento del coni al patron
© Sport.quotidiano.net - Ciclismo - L’onorificenza. Consegnata a Fanini la Stella d’oro. Riconoscimento del Coni al patron

Notizie correlate

Stella d’Oro al merito sportivo per il Cus: è la più alta onorificenza conferita dal ConiIl Centro Universitario Sportivo di Ferrara è stato insignito della Stella d’Oro al Merito Sportivo, la più alta onorificenza conferita dal Comitato...

Una vita per il ciclismo. Fanini “Stella d’Oro“. E’ il primo a riceverlaPer la prima volta nella storia ad un lucchese, in ogni disciplina, è stato riconosciuto il massimo riconoscimento dello sport italiano: la Stella...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Ciclismo - L’onorificenza. Consegnata a Fanini la Stella d’oro. Riconoscimento del Coni al patron; Coni Stella d' oro al merito sportivo a Zola la consegna | Per me è un grande onore.

riconoscimento del coni ciclismo l onorificenza consegnataCiclismo - L’onorificenza. Consegnata a Fanini la Stella d’oro. Riconoscimento del Coni al patronIn compagnia di Gianfranco Zola, ex campione, tra le altre, di Cagliari, Napoli, Chelsea e della Nazionale di calcio. sport.quotidiano.net

riconoscimento del coni ciclismo l onorificenza consegnataStella d’Oro del Coni al patron lucchese Ivano FaniniUna giornata carica di emozione, memoria e riconoscimento autentico quella vissuta oggi a Roma, nella prestigiosa sede del CONI al Foro Italico, dove Ivano Fanini ha ricevuto la Stella d’Oro al Merito ... noitv.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.