Ciclismo - L’onorificenza Consegnata a Fanini la Stella d’oro Riconoscimento del Coni al patron

In occasione di un evento legato al ciclismo, è stata consegnata la Stella d’oro dal Coni a un noto patron del settore. La cerimonia si è svolta alla presenza di Gianfranco Zola, ex calciatore di diverse squadre italiane e straniere, nonché della nazionale. L’onorificenza viene attribuita per il contributo al mondo dello sport. La premiazione si è tenuta in un’atmosfera formale e riconoscente.

In compagnia di Gianfranco Zola, ex campione, tra le altre, di Cagliari, Napoli, Chelsea e della Nazionale di calcio. Nel salone del Foro Italico di Roma, il patron Ivano Fanini, ha ricevuto la " Stella d’oro " al merito sportivo del " Coni ". A consegnargli il premio è stato il presidente del "Coni", Luciano Buonfiglio. Per Fanini si tratta di un riconoscimento che va oltre la carriera: è il sigillo ufficiale su una vita interamente dedicata al ciclismo e, soprattutto, ai valori umani che lo sport rappresenta. Fondatore e anima storica del team " Amore & Vita ", Fanini ha attraversato epoche, cambiamenti e generazioni, restando sempre fedele a un’idea di sport pulito, educativo e profondamente etico.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo - L’onorificenza. Consegnata a Fanini la Stella d’oro. Riconoscimento del Coni al patron Notizie correlate Stella d’Oro al merito sportivo per il Cus: è la più alta onorificenza conferita dal ConiIl Centro Universitario Sportivo di Ferrara è stato insignito della Stella d’Oro al Merito Sportivo, la più alta onorificenza conferita dal Comitato... Una vita per il ciclismo. Fanini “Stella d’Oro“. E’ il primo a riceverlaPer la prima volta nella storia ad un lucchese, in ogni disciplina, è stato riconosciuto il massimo riconoscimento dello sport italiano: la Stella... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Ciclismo - L’onorificenza. Consegnata a Fanini la Stella d’oro. Riconoscimento del Coni al patron; Coni Stella d' oro al merito sportivo a Zola la consegna | Per me è un grande onore. Ciclismo - L’onorificenza. Consegnata a Fanini la Stella d’oro. Riconoscimento del Coni al patronIn compagnia di Gianfranco Zola, ex campione, tra le altre, di Cagliari, Napoli, Chelsea e della Nazionale di calcio. sport.quotidiano.net Stella d’Oro del Coni al patron lucchese Ivano FaniniUna giornata carica di emozione, memoria e riconoscimento autentico quella vissuta oggi a Roma, nella prestigiosa sede del CONI al Foro Italico, dove Ivano Fanini ha ricevuto la Stella d’Oro al Merito ... noitv.it Stella d’Oro del Coni al patron lucchese Ivano Fanini Una giornata carica di emozione, memoria e riconoscimento autentico quella vissuta oggi a Roma, nella prestigiosa sede del CONI al Foro Italico, dove Ivano Fanini ha ricevuto la Stella d’Oro al Merito Spor - facebook.com facebook