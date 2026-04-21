Rimini set a cielo aperto per Piove col sole | riprese su un bus Start Romagna con Achille Costacurta

A Rimini, lunedì 20 aprile, sono state effettuate le riprese di “Piove col sole”, una commedia diretta da Kristian Gianfreda. La scena si è svolta a bordo di un autobus di Start Romagna, coinvolgendo l’attore Achille Costacurta. La città è stata scelta come location per il film, che si inserisce nel periodo delle celebrazioni per il Premio Fellini. Le riprese si sono svolte in strada, con alcune scene girate in esterni.