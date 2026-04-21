Rimini set a cielo aperto per Piove col sole | riprese su un bus Start Romagna con Achille Costacurta
A Rimini, lunedì 20 aprile, sono state effettuate le riprese di “Piove col sole”, una commedia diretta da Kristian Gianfreda. La scena si è svolta a bordo di un autobus di Start Romagna, coinvolgendo l’attore Achille Costacurta. La città è stata scelta come location per il film, che si inserisce nel periodo delle celebrazioni per il Premio Fellini. Le riprese si sono svolte in strada, con alcune scene girate in esterni.
Rimini torna a respirare l'atmosfera magica della settima arte. Proprio a ridosso delle celebrazioni per il Premio Fellini, la città lunedì (20 aprile) ha ospitato le riprese di “Piove col sole”, la nuova feel-good comedy del regista Kristian Gianfreda. Il film, una produzione Coffee Time Film in.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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