Chiuso il ponte | il traghetto di Leonardo a Imbersago scialuppa di salvataggio per pedoni e due ruote

Da oggi, il ponte di Imbersago è chiuso e al suo posto funziona un traghetto che permette il passaggio di pedoni e veicoli a due ruote. Il servizio, che utilizza una scialuppa di salvataggio, collega le due sponde del fiume Adda e permette di attraversare l’area senza l’uso di un ponte tradizionale. La modifica interessa residenti, visitatori e chi viaggia lungo la zona, sostituendo temporaneamente la struttura chiusa.

Imbersago (Lecco), 22 aprile 2026 – Si attraverserà l’Adda in traghetto, come Renzo Tramaglino in fuga da Milano verso la Serenissima, oppure il giovane Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, in pellegrinaggio dalla sua Sotto il Monte al santuario della Madonna del bosco di Imbersago. In vista della serrata del ponte di Brivio, unico collegamento in zona tra la sponda lecchese dell’Adda a quella Bergamasca, il traghetto di Imbersago farà la spola tutti i giorni dalla sponda lecchese a quella bergamasca tutti i giorni durante gli orari di punta, dalle 7 alle 8 la mattina e dalle 17.30 alle 19 il pomeriggio. Si tratta di uno sforzo...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiuso il ponte: il traghetto di Leonardo a Imbersago scialuppa di salvataggio per pedoni e due ruote Notizie correlate Ponte di Brivio chiuso? Il sindaco di Imbersago: "Salite sul traghetto di Leonardo"La proposta del primo cittadino e della Pro loco: garantire il servizio in via straordinaria al mattino e alla sera durante la settimana per favorire... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Varallo Pombia, chiude per due giorni il ponte sul Ticino sulla Statale della Malpensa; Quanto è difficile attraversare l'Adda: dal 4 maggio chiude il ponte di Brivio. E quello di Paderno dovrà essere dismesso; Ponte sul Grondana a Ferriere chiuso nelle ore diurne per un mese; Maltempo, chiuso il ponte sul Sinello: disagi per tremila tra operai e studenti. Chiuso il ponte: il traghetto di Leonardo a Imbersago scialuppa di salvataggio per pedoni e due ruoteCon la serrata forzata del passaggio di Brivio, farà la spola tutti i giorni dalla sponda lecchese a quella bergamasca dell’Adda tutti i giorni durante gli orari di punta. Ma niente auto ... ilgiorno.it A Novi ancora chiuso il ponte sulla provinciale 8Resterà chiuso fino a giovedì 30 aprile, il tratto di strada provinciale 8 nel territorio comunale di Novi, in corrispondenza del ponte sul canale Acque Basse Modenesi, che era stato chiuso lo scorso ... temponews.it Non abbiamo mai pensato al Nido come uno spazio “chiuso”, ma come un luogo vissuto insieme, da bambini, educatori e famiglie. Per noi è davvero una comunità educante, dove ognuno partecipa e contribuisce. Crediamo in un Nido aperto, condiviso e cost - facebook.com facebook In #FiPiLi, tratto chiuso tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni #viabiliTOS x.com