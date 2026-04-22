Chiude Ennio Shoes Addio allo storico negozio di Ponte Milvio
A Ponte Milvio, a Roma nord, si chiude uno dei negozi di calzature più conosciuti della zona. Ennio Shoes, con la sua vetrina che si affaccia su via Flaminia, ha cessato l’attività. La decisione riguarda un negozio che da anni rappresentava un punto di riferimento per gli amanti delle scarpe nella zona. La chiusura è stata comunicata attraverso un avviso affisso alla porta d’ingresso.
Roma nord dice addio ad una delle sue attività storiche. Chiude Ennio Shoes a Ponte Milvio, il negozio di scarpe con la lunga vetrina che affaccia direttamente su via Flaminia. A pochi passi dal piazzale.Chiude Ennio ShoesEnnio Shoes, aperto nel lontano 1959, ha rappresentato un’istituzione per.🔗 Leggi su Romatoday.it
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