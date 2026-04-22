Durante la Design Week 2026, Chicco ha svelato la linea Meraviglia presso l'Adi Design Museum. L'evento ha incluso un panel dedicato al design evolutivo, con un focus su come lo spazio domestico e i progetti cambino nel tempo. La presentazione ha fatto parte di un'occasione in cui l'azienda ha mostrato il proprio approccio a questa tematica, coinvolgendo i partecipanti in una discussione sul ruolo del design.

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - In occasione della Design Week 2026, Chicco ha presentato oggi all'Adi Design Museum la linea Meraviglia e il proprio approccio al design evolutivo nel corso di un panel dedicato a come cambiano lo spazio domestico e il progetto nel tempo. L'incontro si inserisce all'interno di una presenza più ampia del brand alla Design Week, con un'installazione che rende visibile il concetto di “casa che cresce” come ambiente dinamico, chiamato ad adattarsi alle trasformazioni della vita familiare e delle sue routine quotidiane. Al centro del confronto, la trasformazione della casa contemporanea che, insieme al modificarsi della famiglia, cambia funzione e significato: non più spazio stabile, ma luogo in continua evoluzione, nel quale funzioni, tempi e relazioni si sovrappongono.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chicco presenta linea Meraviglia all'Adi

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