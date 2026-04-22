Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 22 aprile 2026 su Rai 3

Stasera, mercoledì 22 aprile 2026, va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? su Rai 3, condotta da Federica Sciarelli. La trasmissione inizia alle ore 21,20 e si concentra su casi di scomparsa e altri temi legati a vicende di persone scomparse o di interesse pubblico. La puntata segue le modalità consuete, con approfondimenti e interviste, all’interno della programmazione della rete pubblica.

Questa sera – mercoledì 22 aprile 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Colpo di scena nell’inchiesta sullo chef Emiliano Milza: è stato riesumato il corpo del padre. Oltre ad aver ucciso la compagna per intascare il premio dell’assicurazione l’uomo aveva già ucciso anche il padre e la badante peruviana? Mentre la Procura indaga per capire se Milza abbia somministrato loro dosi massicce di farmaci stasera Federica Sciarelli proporrà alcune testimonianze inedite sul caso.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 22 aprile 2026 su Rai 3 Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026 Notizie correlate Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 1 aprile 2026 su Rai 3Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 1 aprile 2026 su Rai 3 Questa sera – mercoledì 1 aprile 2026 – va in onda una nuova puntata di... Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 15 aprile 2026 su Rai 3Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 15 aprile 2026 su Rai 3 Questa sera – mercoledì 15 aprile 2026 – va in onda una nuova puntata di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Chi l'ha visto? 2025/26 - Puntata del 15/04/2026 - Video; 'Chi l'ha visto' stasera in tv, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 15 aprile; Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni e i casi del 15 aprile. Chi l'ha visto stasera in tv, il colpo di scena sul caso Milza: le anticipazioni del programma di Rai 3Nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? in onda questa sera - mercoledì 22 aprile - dalle 21.20 su Rai 3. Al centro del programma condotto da Federica Sciarelli, il colpo di scena nell'inchiesta sullo ... corrieredellumbria.it Chi L'Ha Visto: anticipazioni puntata di stasera 22 aprile! Le novità sul caso MilzaChi l'ha visto? torna su Rai 3 con nuovi sviluppi su tre casi di cronaca, tra colpi di scena, testimonianze inedite e indagini ancora aperte. serial.everyeye.it Chi offende la Nazione e le sue istituzioni dovrebbe assumersi la responsabilità delle proprie parole. Le scuse sarebbero state il minimo. Il rispetto dell’Italia non si mette in discussione. Solidarietà incondizionata al Presidente Giorgia Meloni. - facebook.com facebook Non è vero. Negli USA chi non ha i mezzi economici viene assistito da Medicare e Medicaid. Però devi non avere i mezzi economici. Se hai i mezzi economici e non ti sei assicurato paghi. x.com