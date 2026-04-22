“ Chi l’ha visto “, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse torna in diretta stasera, mercoledì 22 aprile 2026, con una nuova puntata. Scopriamo tutte le anticipazioni del programma condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 22 aprile 2026. Stasera, mercoledì 22 aprile 2026 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Le anticipazioni della diretta di stasera, mercoledì 22 aprile 2026, Federica Sciarelli si occuperà del caso dello chef Emiliano Milza.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 22 aprile 2026

Notizie correlate

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 8 aprile 2026Torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata Rai3.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: 'Chi l'ha visto' stasera in tv, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni e i casi del 15 aprile; Chi l'ha visto? 2025/26 - Puntata del 15/04/2026 - Video; Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 15 aprile.

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 22 aprile 2026Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ... superguidatv.it

Chi l'ha visto stasera in tv, il colpo di scena sul caso Milza: le anticipazioni del programma di Rai 3Nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? in onda questa sera - mercoledì 22 aprile - dalle 21.20 su Rai 3. Al centro del programma condotto da Federica Sciarelli, il colpo di scena nell'inchiesta sullo ... corrieredellumbria.it

Questa sera a "Chi l'ha visto" Lo chef Emiliano Milza ha ucciso anche il padre e la badante della madre Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay - facebook.com facebook

Sta bene il ragazzo di 15 anni che si era allontanato da Roma il 15 aprile. E’ rientrato a casa, comunicano i familiari, che avevano lanciato per lui un appello in diretta con Federica Sciarelli nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto” e ringraziano tutti. #chilhavisto x.com