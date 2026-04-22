Ryanair ha diffuso un avviso riguardante l’approvvigionamento di cherosene, segnalando che fino a maggio ci sarà disponibilità sufficiente. Tuttavia, si prevede che nel medio-lungo periodo le riserve europee di carburante per aerei possano iniziare a diminuire in modo significativo, a meno che non si intervenga per modificare la situazione attuale a Hormuz. La questione riguarda la futura sicurezza dell’approvvigionamento energetico per il settore aeronautico.

All’ordine del giorno c’è il delicatissimo tema del cherosene per aerei che, nel medio-lungo periodo, inizierà a scarseggiare nelle riserve europee se qualcosa di concreto non cambierà a Hormuz. Dopo che Lufthansa ha fatto sapere di aver già cancellato 20mila voli fino a ottobre, l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, fa il punto della situazione spiegando fin quando i suoi aerei avranno a disposizione il jet-fuel. Le riserve di jet-fuel in Europa. Per tutto il mese di maggio non ci saranno problemi: il cherosene sarà pienamente garantito dai fornitori della low-cost irlanese, poi chissà. Di sicuro, la compagnia dovrà affrontare spese maggiori per acquistare il carburante per gli aerei per l’impennata dei costi sul petrolio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Cherosene fino a maggio, poi…”: l’avviso di Ryanair

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