Il Chelsea ha subito una sconfitta per 3-0 contro il Brighton, segnando il quinto risultato negativo consecutivo in campionato. La squadra londinese si trova in una fase difficile, con una serie di sconfitte che compromettono le speranze di qualificazione europea. La partita ha evidenziato le criticità attuali, lasciando il club in una posizione complicata in classifica.

Il Chelsea subisce un pesante colpo a Brighton, dove la sconfitta per 3-0 mette in luce un momento di profonda crisi per il club londinese. Il ko è il quinto consecutivo per la squadra guidata da Rosenior, che non riesce più a trovare la rete in Premier League da cinque partite di fila. L’illusione tattica e il vuoto offensivo di Rosenior. Analizzando i numeri della prestazione, emerge un quadro di totale inefficacia tattica che va ben oltre il semplice punteggio. La scelta di schierare una difesa a cinque si è rivelata un boomerang: mentre la squadra tentava di blindarsi, ha subito sette conclusioni avversarie, mentre nel reparto offensivo la manovra è stata quasi inesistente, con un solo tentativo concluso verso la porta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chelsea nel baratro: 5 ko di fila e il sogno Europa va in crisi

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