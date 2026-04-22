Charlotte MacInnes | contratto da 150.000$ dopo lo scontro con Rebel

Charlotte MacInnes, nota attrice protagonista del film The Deb, ha firmato un nuovo contratto da 150.000 dollari. La notizia arriva dopo che ha avuto uno scontro con il gruppo musicale Rebel. Ulteriori dettagli sul contenuto dell'accordo o sulle motivazioni dell'incontro non sono stati resi pubblici. La sua collaborazione con la casa discografica segna un passo importante nella sua carriera artistica.

Charlotte MacInnes, attrice protagonista del film The Deb, ha ottenuto un contratto discografico da 150.000 dollari con Atlantic Records in mezzo alla battaglia legale contro Rebel Wilson. La giovane interprete sostiene che i post sui social media della collega abbiano distrutto la sua carriera proprio mentre si avviava verso il successo nel cinema. La vicenda nasce da accuse di molestie legate al set del musical The Deb. Secondo quanto emerge dai documenti presentati in tribunale mercoledì, MacInnes avrebbe segnalato di essersi sentita a disagio dopo aver condiviso i momenti del bagno con Amanda Ghost, co-produttrice del film e amica di Wilson.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Charlotte MacInnes: contratto da 150.000$ dopo lo scontro con Rebel Notizie correlate Sanità privata: 2.000 lavoratori liguri con il contratto scaduto da 13 anni, venerdì presidio a GenovaSono oltre duemila i lavoratori della sanità privata in Liguria che attendono il rinnovo del contratto nazionale, caduto ormai da 13 anni. Leggi anche: Da alleato di ferro di Trump a idolo dell’Iran: pioggia di complimenti social all’Italia da Teheran dopo lo scontro con Israele Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sondato il ruolo della star di Hollywood Rebel Wilson nel sito diffamatorio; L’astro nascente testimonierà nella faida da incubo con Rebel Wilson; Rebel Wilson sarà la protagonista di un dramma giudiziario realmente accaduto.