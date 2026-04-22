Cgil e Fiom annunciano l' accordo con Cetma | ecco il premio di risultato

Cgil e Fiom hanno firmato un accordo con la società Cetma per il premio di risultato relativo all’anno 2026. L’intesa coinvolge le rappresentanze sindacali e riguarda l’introduzione di un meccanismo di incentivazione economica per i lavoratori. La firma è avvenuta a Brindisi, segnando un passo importante nel processo di contrattazione aziendale. La decisione riguarda specificamente la valorizzazione del contributo dei dipendenti.

BRINDISI - È stato sottoscritto l'accordo aziendale tra Rsu, Fiom Cgil e Cetma per l'introduzione del premio di risultato (Pdr) relativo all'anno 2026, “un'intesa che rappresenta un passaggio significativo nel percorso di contrattazione aziendale volto a valorizzare il contributo delle.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: L'allarme della Fiom Cgil: "Cantieri navali dello Stretto annunciano 13 licenziamenti" Fiom e Cgil, "senza un accordo sull'acqua l'investimento della STMicroelectronics è a rischio"Se la StM non sottoscriverà con la Sidra un contratto che stabilisca in modo puntuale quantità, qualità e tariffa dell’acqua realmente disponibile,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L'allarme della Fiom Cgil: Cantieri navali dello Stretto annunciano 13 licenziamenti; Sispi, Cgil e Cisl proclamano lo stato di agitazione permanente: A rischio tenuta economica e occupazionale; Vertenza Bekaert, sindacati in piazza: Non possiamo perdere 300 posti di lavoro; Vertenza Menarini, la mobilitazione di sindacati e lavoratori presso la Prefettura di Avellino. Caronte & Tourist licenzia 13 metalmeccanici a Messina: Fiom Cgil annuncia la mobilitazioneTredici posti a rischio nei cantieri navali, l'azienda dei Franza annuncia i licenziamenti, la Fiom convoca l'assemblea e minaccia la mobilitazione denunciando il massiccio ricorso agli appalti e un ... lasicilia.it Cantieri dello Stretto, 13 licenziamenti. Fiom pronta alla mobilitazioneL'annuncio di 13 licenziamenti di operai metalmeccanici in forza al gruppo Caronte &Tourist fa scattar la mobilitazione dei sindacati. A ... 98zero.com Condanna di sindacati e istituzioni. Fp Cgil: «Servono più sicurezza e tutele per chi lavora nei servizi sociali» facebook Cuneo, Cgil in piazza contro la #riforma degli #istitutitecnici - Il testo prevede di unire alcune discipline scientifiche (Scienze, Fisica e Chimica), trasformandole in «Scienze sperimentali» e passando da 528 a 297 ore (-231) all’anno. La Stampa x.com