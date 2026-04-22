Cesenatico nel weekend tornano protagonisti i sapori del mare con Azzurro come il pesce
Nel fine settimana, Cesenatico ospiterà la 26esima edizione di “Azzurro come il pesce”, una manifestazione dedicata alle specialità di mare. L’evento si svolgerà dal 24 al 26 aprile e vedrà protagonisti i piatti a base di pesce dell'Adriatico, un prodotto centrale nella tradizione culinaria della zona. La kermesse si svolge in diverse location della città, coinvolgendo chef e ristoranti locali.
Dal 24 al 26 aprile, Cesenatico ospita la 26esima edizione di “Azzurro come il pesce”, la kermesse culinaria dedicata alla valorizzazione del prodotto “principe” della cucina locale: il pesce dell'Adriatico.Nel centro storico del celebre borgo marino troveranno spazio stand con alcuni piatti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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