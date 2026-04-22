Sei donne sono coinvolte in un progetto nel settore progressista per definire quale sia l'idea di leadership che rappresentano. La loro presenza si inserisce in un contesto di discussione politica e strategica, senza ancora definire ruoli o posizioni ufficiali. La discussione si concentra sulla posizione femminile all’interno di un fronte politico di centrosinistra, con l’obiettivo di delineare un possibile ruolo e un’identità condivisa.

AGI - Sei donne nel cantiere del campo progressista per rispondere a una domanda: qual è l' idea di Paese del centrosinistra con cui proporsi da qui alle elezioni politiche? Chiara Braga, Marta Bonafoni e Cecilia Guerra del Pd assieme alle colleghe Maria Elena Boschi di Italia Viva, Elisabetta Piccolotti di Avs e Chiara Appendino del M5s si sono ritrovate nella Sala Berlinguer della Camera. Un "formato innovativo", come rivendica Massimo D'Alema, che dell'incontro è il promotore nella veste di presidente della Fondazione Italianieuropei. È la presentazione del nuovo numero della rivista, infatti, a dare il 'la' alla discussione sulle prospettive che la vittoria del No al referendum ha aperto per le opposizioni.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Centrosinistra, sei donne e il nodo leadership

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