Celik Roma irrompe un big di Serie A | novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato

Un importante club di Serie A ha manifestato interesse per il laterale in scadenza contrattuale con la Roma. La trattativa sembra aver preso una piega decisiva, con segnali concreti di un possibile trasferimento. La situazione di mercato si sta evolvendo rapidamente, e nelle prossime ore potrebbero arrivare aggiornamenti ufficiali su questa operazione. La Roma si trova ora a valutare le opzioni disponibili in vista della conclusione del rapporto contrattuale.

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