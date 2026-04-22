Celik Juve novità nella corsa al laterale in scadenza con la Roma | contatti con quel top club di Serie A! Le ultimissime

Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra il giocatore in scadenza con la Roma e alcune società di Serie A, tra cui la Juventus. La trattativa riguarda il futuro del laterale destro, che potrebbe lasciare il club giallorosso a fine stagione. La situazione è al momento in evoluzione, con incontri e discussioni tra le parti coinvolte. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

di Luca Fioretti Celik Juve: si accende la sfida per il laterale in scadenza di contratto con la Roma. La dirigenza valuta il grande colpo a zero ma non è la sola. Zeki Celik rappresenta una clamorosa occasione in vista della prossima stagione sportiva. Il suo contratto scadrà a fine giugno e, come riportato da calciomercato.com, le trattative per un eventuale rinnovo vivono una profonda fase di stallo. Il laterale percepisce 2 milioni, cifra totalmente alla portata delle big italiane. Nelle scorse settimane, la Juventus ha già effettuato un sondaggio esplorativo, raccogliendo informazioni dettagliate sulle reali intenzioni del ragazzo. La dirigenza è alla costante ricerca di un rinforzo affidabile per completare il prezioso scacchiere tattico di Luciano Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Celik Juve, novità nella corsa al laterale in scadenza con la Roma: contatti con quel top club di Serie A! Le ultimissime Notizie correlate Palestra Juve, svolta nella corsa al laterale: quel club di Premier League balza in pole position! Gli aggiornamentidi Luca FiorettiPalestra Juve, aumentano a dismisura le agguerrite pretendenti per il laterale che ha da poco esordito con la maglia della Nazionale... Calciomercato Juve, intreccio con la Roma: non solo Celik. Coinvolto anche questo calciatore. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri sono sempre più vicini a Celik. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Celik-Roma: prove di rinnovo. Sullo sfondo ci sono Inter e Juventus; Da Dybala a Malen e Celik: tutte le scadenze dei contratti più alti (prestiti compresi) dei giocatori della Roma; La Roma bloccata sull’1-1 dall’Atalanta: non basta il gol di Hermoso, la Juve ride; Juventus and Inter Milan will battle each other for Serie A star. Roma, la strana notte di Celik: la Juve nella testaROMA - La Roma nelle gambe, la Juve nella testa. Che strana notte per Celik, uno dei protagonisti del dentro o fuori che può valere la Champions, destinato a cambiare aria al termine della prossima ... corrieredellosport.it Intrigo internazionale Celik: no Roma a 4 milioni netti l'anno, occhio alla Juve e... all'esteroZeki Celik è un punto fermo della Roma nelle ultime due stagioni ma il suo futuro nella sponda giallorossa della Capitale appare ancora come tutt'altro che garantito. Sì, perché di mezzo c'è un ... tuttomercatoweb.com #Celik #Juve C'è una novità importante - facebook.com facebook #Celik #Juve C'è una novità importante x.com