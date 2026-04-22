cedolino pensione di maggio le date dei pagamenti e gli effetti dei conguagli

L’INPS ha comunicato le date di pagamento del cedolino della pensione di maggio. Sono state rese note le tempistiche in cui i pensionati riceveranno gli importi, insieme agli eventuali conguagli applicati. Le informazioni riguardano anche i dettagli relativi ai pagamenti e alle modalità di accredito. Queste indicazioni sono state diffuse dall’ente previdenziale, senza ulteriori dettagli sui singoli casi.

L’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) ha diffuso le prime informazioni sul cedolino della pensione di maggio. Sul sito dell’Istituto sono apparse le date dei pagamenti sia per i pensionati che accreditano il proprio assegno previdenziale presso Poste Italiane, sia per quelli che hanno invece scelto un altro istituto bancario. Nel cedolino di maggio potrebbero apparire anche alcuni effetti dei conguagli fiscali dei mesi scorsi. La maggior parte dei prelievi e delle erogazioni dovrebbe essersi risolta ad aprile ma, in alcuni casi specifici, l’importo delle pensioni potrebbe continuare a essere influenzato per mesi dal ricalcolo delle tasse eseguito a inizio anno.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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