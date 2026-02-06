Il 23 dicembre 2025, sindacati e ARAN hanno firmato il nuovo contratto collettivo nazionale per il personale di scuola. Ora si attendono aggiornamenti su date, importi e conguagli che arriveranno anche sul cedolino NoiPA. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere i dettagli degli aumenti e le modalità di pagamento.

Il 23 dicembre 2025 ARAN e le sigle sindacali Cisl Fsur, Flc Cgil, Federazione Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Federazione Gilda Unams e Anief hanno sottoscritto il CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2022 – 2024. Come rende noto NoiPA, la piattaforma realizzata dal MEF per la gestione del personale della Pubblica Amministrazione, grazie ai cedolini di gennaio, febbraio e marzo 2026 sarà assicurato il completo rispetto delle misure economiche previste dal CCNL. Analizziamo le novità in dettaglio. Indice. Aumenti retributivi già da gennaio. Liquidazione degli arretrati. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

Stipendi docenti e ATA: date, importi, aumenti e conguagli sul cedolino NoiPA

Questa settimana i docenti e il personale ATA riceveranno un cedolino di febbraio più ricco.

