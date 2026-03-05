Affidamento dei figli | accordi tra gli ex coniugi o decisioni del giudice?

Quando una coppia si separa, la questione più complessa riguarda l’affidamento dei figli. Se gli ex coniugi raggiungono un accordo, esso può essere approvato dal giudice senza ulteriori decisioni. In alternativa, il giudice interviene per stabilire le modalità di affidamento, tenendo conto delle esigenze dei minori. La procedura può variare a seconda delle circostanze specifiche di ogni separazione.

Quando una coppia si separa, il punto più delicato non riguarda la casa, i conti o l'assegno, riguarda i figli. L'affidamento è il cuore vero di ogni separazione o divorzio, il luogo in cui diritto, emotività e responsabilità genitoriale si intrecciano. La domanda che molte famiglie si pongono è sempre la stessa: meglio trovare un accordo tra ex coniugi o affidarsi a una decisione del giudice? La risposta è complicata, dipende dalle persone, dal contesto, dalla capacità di dialogo e, soprattutto, dalla tutela concreta dell'interesse dei minori. In Italia il quadro normativo spinge chiaramente verso la condivisione, ma la realtà quotidiana racconta situazioni molto diverse, spesso più complesse di quanto la legge lasci intendere.

