Catia Nardocci | la voce di Trastevere che conquista

Al Teatro Comunale Traetta di Bitonto si è tenuta la cerimonia di premiazione della sesta edizione del Concorso Nazionale di Poesia Dialettale “Nicola Piacente”. Dopo le letture delle poesie in dialetto, è stata annunciata la vincitrice assoluta, una poetessa originaria di Trastevere. La sua interpretazione e il suo coinvolgimento hanno suscitato un lungo applauso tra il pubblico presente.

Il Teatro Comunale Traetta di Bitonto ha tributato un lungo applauso a Catia Nardocci, proclamata vincitrice assoluta della sesta edizione del Concorso Nazionale di Poesia Dialettale “Nicola Piacente”. Con il componimento “Anna de Trastevere”, dedicata ad Anna Magnani, l’autrice ha saputo portare sul palco l’anima più autentica della Capitale, trasformando i suoi versi in un ponte ideale tra la cultura romana e quella pugliese. La vittoria della Nardocci non rappresenta solo un traguardo letterario, ma la consacrazione di una figura che è diventata un vero e proprio simbolo di Roma, capace di farsi custode e valorizzatrice di radici che affondano nella storia popolare più profonda.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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