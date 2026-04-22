Catanzaro veste i figli eleganti e si getta dal balcone con loro | muore con i 2 piccoli grave la terza di 6 anni

Nella notte a Catanzaro, una donna di 46 anni si è lanciata dal terzo piano di un edificio insieme ai suoi tre figli. La donna e due dei minori sono deceduti, mentre una bambina di sei anni è rimasta gravemente ferita. La vittima aveva vestito i figli con abiti eleganti prima di compiere il gesto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per due persone non c’è stato nulla da fare.

Catanzaro, tragedia nella notte in via Zanotti Bianco, dove una donna, 46 anni, si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. I due bimbi, uno di 4 anni e uno di 4 mesi, sono morti mentre la bambina di 5 anni e mezzo è ricoverata in rianimazione. Deceduta anche la mamma che si è gettata tenendo in braccio i suoi tre figli. La tragedia è avvenuta a Catanzaro, in via Zanotti Bianco. La bambina è ricoverata in gravi condizioni in all'ospedale di Catanzaro. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile di Catanzaro e coordinate dal pm Graziella. L'ipotesi ritenuta più probabile è l'omicidio-suicidio. I bimbi vestiti con abiti eleganti La donna avrebbe vestito i bimbi con abiti eleganti, prima di buttarli giù dalla finestra.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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