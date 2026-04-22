Nel caso legato al Seregno Calcio, le parti hanno deciso di ritirare le querele reciproche, ad eccezione di quella per diffamazione nei confronti dell’ex presidente. La decisione è stata comunicata oggi, nel corso di una procedura giudiziaria in corso a Monza Brianza. La vicenda riguardava accuse tra le parti coinvolte, ma al momento si prosegue solo con l’azione legale per diffamazione contro l’ex presidente.

Seregno (Monza Brianza), 22 Aprile 2026 - Ritirare le querele reciproche, tranne quella per diffamazione nei confronti dell' ex presidente Davide Erba. L' accordo è stato annunciato oggi al processo al Tribunale di Monza sulla stagione nera del 2021 del Seregno Calcio che aveva portato ad una sequenza incrociata di denunce prima tra alcuni giocatori e il direttore generale della società Ninni Corda e poi tra questi e Davide Erba, che poi aveva venduto la squadra arrivata in Serie C. Ninni Corda e i calciatori Cristian Anelli e Federico Gentile sono imputati a vario titolo di minacce e percosse. Le denunce allora presentate da vicepresidente, portiere e altri due giocatori parlavano di minacce di morte, aggressioni fisiche e l'intimazione al portiere Ermanno Fumagalli che non avrebbe rivisto il figlio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso Seregno Calcio, via le querele reciproche. Resta quella per diffamazione per l'ex presidente Davide Erba

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