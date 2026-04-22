Caso Seregno Calcio via le querele reciproche Resta quella per diffamazione per l' ex presidente Davide Erba
Nel caso legato al Seregno Calcio, le parti hanno deciso di ritirare le querele reciproche, ad eccezione di quella per diffamazione nei confronti dell’ex presidente. La decisione è stata comunicata oggi, nel corso di una procedura giudiziaria in corso a Monza Brianza. La vicenda riguardava accuse tra le parti coinvolte, ma al momento si prosegue solo con l’azione legale per diffamazione contro l’ex presidente.
Seregno (Monza Brianza), 22 Aprile 2026 - Ritirare le querele reciproche, tranne quella per diffamazione nei confronti dell' ex presidente Davide Erba. L' accordo è stato annunciato oggi al processo al Tribunale di Monza sulla stagione nera del 2021 del Seregno Calcio che aveva portato ad una sequenza incrociata di denunce prima tra alcuni giocatori e il direttore generale della società Ninni Corda e poi tra questi e Davide Erba, che poi aveva venduto la squadra arrivata in Serie C. Ninni Corda e i calciatori Cristian Anelli e Federico Gentile sono imputati a vario titolo di minacce e percosse. Le denunce allora presentate da vicepresidente, portiere e altri due giocatori parlavano di minacce di morte, aggressioni fisiche e l'intimazione al portiere Ermanno Fumagalli che non avrebbe rivisto il figlio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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