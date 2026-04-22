Caso Prospero | C' era un Andrea che non conoscevamo Tutta la verità non la sapremo mai

Da perugiatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel caso Prospero, emerge la figura di un uomo chiamato Andrea che portava con sé una doppia identità. I familiari di questa persona affermano di non aver mai conosciuto completamente il suo passato, anche se avevano trascorso molto tempo insieme. Le indagini continuano a cercare di fare luce sui dettagli di questa vicenda, ma al momento non è possibile conoscere tutta la verità.

Un Andrea dalla doppia identità. Un Andrea che i familiari non conoscevano “nonostante il tanto tempo che passavamo insieme”. Andrea, il ragazzo timido, impacciato, sulle sue. Quello che anche se stava male, controvoglia prendeva una tapichirina. E che, invece, il 24 gennaio 2025 è morto per un.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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