Caso Prospero | C' era un Andrea che non conoscevamo Tutta la verità non la sapremo mai

Nel caso Prospero, emerge la figura di un uomo chiamato Andrea che portava con sé una doppia identità. I familiari di questa persona affermano di non aver mai conosciuto completamente il suo passato, anche se avevano trascorso molto tempo insieme. Le indagini continuano a cercare di fare luce sui dettagli di questa vicenda, ma al momento non è possibile conoscere tutta la verità.

Un Andrea dalla doppia identità. Un Andrea che i familiari non conoscevano “nonostante il tanto tempo che passavamo insieme”. Andrea, il ragazzo timido, impacciato, sulle sue. Quello che anche se stava male, controvoglia prendeva una tapichirina. E che, invece, il 24 gennaio 2025 è morto per un.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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