Dopo la morte di Gino Paoli, avvenuta martedì 24 marzo all’età di 91 anni, circolano diverse notizie sulla sua vita privata. Tra queste, una voce riguardante un presunto quinto figlio, che non è mai stato riconosciuto ufficialmente. Questa informazione è stata ripresa e discussa online, riaccendendo l’attenzione sulla biografia del cantautore.

Mentre l’Italia intera piange la scomparsa di Gino Paoli, il cantautore geniale che ha segnato la storia della musica e che ci ha lasciati martedì 24 marzo all’età di 91 anni, un enigma biografico torna a galla tra le pieghe del web. Si tratta del mistero legato a un presunto “quinto figlio”, un certo Francesco che sarebbe nato nel 2000, ma che in realtà non è mai esistito. Paoli, uomo dalle passioni travolgenti e dal cuore inquieto, ha attraversato la vita intrecciando note e grandi amori, dai quali sono nati quattro figli e non cinque, contrariamente a quanto riportato per anni dalle biografie online più cliccate, che hanno indotto in errore persino i fan più attenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gino Paoli, spunta tutta la verità sul quinto figlio (che non è mai esistito)

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