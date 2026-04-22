Carta d’identità | il caos degli appuntamenti verso il limite UE

Da ottobre 2023, scade il termine per aggiornare le carte d’identità, con milioni di cittadini italiani alle prese con appuntamenti e procedure per ottenere i nuovi documenti. La normativa europea prevede la sostituzione di quelli vecchi entro questa data, causando un forte afflusso di richieste presso gli uffici anagrafici. La situazione ha generato code e difficoltà organizzative, creando una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze stabilite.

Il countdown per l’oblio dei vecchi documenti d’identità sta trasformando la gestione burocratica in un imbuto senza uscita per milioni di italiani. Entro il 3 agosto 2026, infatti, le attuali carte d’identità cartacee perderanno ogni validità legale a causa del Regolamento europeo 11572019, rendendo necessaria la sostituzione con la nuova CIE, indipendentemente dalla data di scadenza stampata sul vecchio supporto. Tuttavia, tentare di regolarizzare la propria posizione attraverso i portali istituzionali si è rivelato un esercizio di frustrazione, con sistemi che comunicano l’impossibilità di prenotare appuntamenti o che offrono disponibilità a distanze siderali nel tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carta d’identità: il caos degli appuntamenti verso il limite UE Hitler l'itinéraire complet : lieux clés de son pouvoir à sa chute - Documentaire Histoire -MDW Notizie correlate Carta d'identità cartacea addio dal 3 agosto 2026: l'Ue dice no alla proroga e si teme il caosDal prossimo 3 agosto, le carte d'identità cartacee cesseranno di essere valide e l'Unione Europea non ha alcuna intenzione di concedere una proroga,... Il Comune si è arreso. Gli appuntamenti a Roma per la carta di identità passano (a pagamento) solo dalle agenzieLa carta d'identità elettronica a Roma per molti resta ancora un obiettivo irraggiungibile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Carta d'Identità Elettronica (CIE); Notizie - Avviso - Open Day Carta d'Identità Elettronica (CIE) - 18 aprile 2026; Rilascio CIE, stop alle prenotazioni per il mese di Aprile; Carta d'identità elettronica, addio al formato cartaceo: cosa sapere. Carta d’identità digitale obbligatoria: a Milano ancora 46 mila non in regolaUna corsa contro il tempo per sostituire tutte le carte d’identità cartacee entro il 3 agosto. A inizio novembre i titolari residenti con vecchio documento erano oltre 82 mila: circa 27 mila persone h ... milano.repubblica.it Nuovo Open Day per la Carta d’Identità Elettronica a Roma 25 e 26 aprileNuovo open day dedicato alla carta d'identità elettronica in programma sabato 25 e domenica 26 aprile. Previste le aperture straordinarie ... funweek.it Programma 22 Aprile Giornata piena di cose belle cominciando dall sveglia alle 7 con @Babbanculo Oltre a tanta bella musica con gli appuntamenti fissi del giorno, alle 13 c'è Volta la Carta di @sirmacs che suona Prince. Alle 15 lo speciale Staffette - Resiste x.com La Stampa. . Sulla carta (bollata), non potrebbe parlare per via dell’accordo prematrimoniale che firmò, ma alla fine Brigitte Nielsen ha raccontato ben più di un particolare sulla tormentata relazione con Sylvester Stallone. Ospite della puntata di Belve in onda - facebook.com facebook