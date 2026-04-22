Carta d’identità | il caos degli appuntamenti verso il limite UE

Da ameve.eu 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ottobre 2023, scade il termine per aggiornare le carte d’identità, con milioni di cittadini italiani alle prese con appuntamenti e procedure per ottenere i nuovi documenti. La normativa europea prevede la sostituzione di quelli vecchi entro questa data, causando un forte afflusso di richieste presso gli uffici anagrafici. La situazione ha generato code e difficoltà organizzative, creando una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze stabilite.

Il countdown per l’oblio dei vecchi documenti d’identità sta trasformando la gestione burocratica in un imbuto senza uscita per milioni di italiani. Entro il 3 agosto 2026, infatti, le attuali carte d’identità cartacee perderanno ogni validità legale a causa del Regolamento europeo 11572019, rendendo necessaria la sostituzione con la nuova CIE, indipendentemente dalla data di scadenza stampata sul vecchio supporto. Tuttavia, tentare di regolarizzare la propria posizione attraverso i portali istituzionali si è rivelato un esercizio di frustrazione, con sistemi che comunicano l’impossibilità di prenotare appuntamenti o che offrono disponibilità a distanze siderali nel tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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