Il Comune si è arreso Gli appuntamenti a Roma per la carta di identità passano a pagamento solo dalle agenzie

Il Comune di Roma ha deciso di limitare i punti di rilascio della carta d'identità elettronica: da ora in poi, gli appuntamenti si potranno prenotare esclusivamente presso le agenzie autorizzate, con un costo aggiuntivo. Questa scelta ha portato molti cittadini a considerare questa procedura ancora più difficile e lontana, trasformando quella che doveva essere una semplice richiesta in un'aspettativa complicata e costosa.

La carta d'identità elettronica a Roma per molti resta ancora un obiettivo irraggiungibile. Una chimera. Impossibile prenotare un appuntamento negli uffici anagrafici municipali e nelle sedi aperte per gli open day, a meno che non ci si rivolga ad agenzie private. Ovviamente pagando il servizio. È quello che stanno facendo migliaia di romani.

