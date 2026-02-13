5G per casa | Brovi lancia router a 170€ sfida alla fibra nelle aree meno coperte d’Italia Velocità fino a 3,6 Gbps

Brovi introduce un nuovo router 5G da 170 euro, sfidando la fibra nelle zone meno coperte d’Italia. La decisione deriva dalla crescente domanda di connessioni veloci anche in aree dove la fibra ancora non arriva. Il dispositivo, chiamato CPE 5s, promette velocità fino a 3,6 Gbps e punta a offrire un’alternativa concreta alla rete in fibra ottica. Con questa mossa, l’azienda mira a conquistare clienti che cercano stabilità e velocità senza dover attendere ampliamenti infrastrutturali.

Il 5G sfida la fibra: un router da 170 euro per la connessione domestica del futuro. Un nuovo contendente entra nel mercato della connettività italiana: Brovi propone un router 5G, il CPE 5s, a un prezzo di lancio di 169 euro. L’offerta, disponibile su Amazon con uno sconto del 10%, promette velocità di download fino a 3,6 Gbps e si pone come alternativa alla fibra ottica, soprattutto nelle aree del Paese dove la copertura è ancora limitata. Il gap della fibra e l’opportunità del 5G. La fibra ottica, nonostante i progressi degli ultimi anni, non è ancora una realtà capillare in Italia. Molte zone, specialmente quelle rurali e periferiche, faticano ad accedere a una connessione ultraveloce.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su brovi casa

Ultime notizie su brovi casa

