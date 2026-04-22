Caro carburanti camion pronti a fermarsi anche in Piemonte | rischio paralisi per le merci
Il settore dell'autotrasporto in Italia si appresta a fermare i mezzi anche in Piemonte, secondo quanto annunciato da Unatras, l'organizzazione che riunisce le principali associazioni di categoria, tra cui Confartigianato Trasporti. La decisione riguarda il blocco dei camion e potrebbe causare un'interruzione delle consegne di merci nella regione. La mobilitazione si inserisce in un momento di tensioni tra le associazioni e le autorità del settore.
Il settore dell'autotrasporto si prepara a fermare i motori anche in Piemonte. La decisione è stata ufficializzata da Unatras, l'unione che raggruppa le associazioni nazionali di categoria tra cui Confartigianato Trasporti. La mobilitazione arriva dopo settimane di attesa per risposte da parte.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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