Caro carburante agricoltura e pesca campane in difficoltà

Le organizzazioni di categoria del settore agricolo e della pesca nella regione campana hanno rilasciato un comunicato in cui chiedono interventi immediati per alleviare le difficoltà che affrontano le imprese. Il testo evidenzia come i rincari dei carburanti e le problematiche di mercato abbiano messo in crisi le attività locali, rendendo necessarie azioni concrete da parte delle autorità. La richiesta si rivolge a interventi specifici per supportare il settore in questa fase complessa.

L’aumento dei costi di energia, gasolio, mezzi tecnici e trasporti sta mettendo in seria difficoltà il sistema agricolo e zootecnico campano, con rischi concreti per produzione, occupazione e competitività. Non va meglio per le imprese ittiche che stanno subendo l’aumento del costo del carburante, con effetti che stanno determinando una riduzione delle uscite in mare e, in alcuni casi, una temporanea sospensione delle attività. “Le imprese stanno registrando un aumento significativo del prezzo del gasolio, dei mezzi tecnici e dei costi logistici. Il rischio per l’intero sistema agricolo e agroalimentare regionale è che si inneschi una dinamica regressiva, con una progressiva riduzione delle superfici coltivate e dei volumi produttivi.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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