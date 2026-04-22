Un video pubblicato su TikTok ha attirato l'attenzione degli utenti, generando discussioni e commenti. Nel clip si vede una persona che, a prima vista, potrebbe sembrare un noto personaggio pubblico, ma successivamente si scopre che si tratta di un'imitazione o di una persona diversa. La breve clip ha portato a molte reazioni ironiche e a un accesso immediato di curiosità tra gli utenti della piattaforma.

Basta davvero poco, oggi, per trasformare un video in un piccolo caso mediatico. A volte non è nemmeno il contenuto in sé a fare la differenza, ma il modo in cui viene percepito e rilanciato dagli utenti, tra commenti, ironia e interpretazioni che prendono rapidamente il sopravvento. È quello che è successo anche con alcuni video pubblicati da Carlo Conti: il conduttore è approdato su TikTok, dove ha condiviso alcuni contenuti che, complice l’ironia degli utenti, hanno portato qualcuno a ipotizzare fossero manipolati con l’intelligenza artificiale. Un’idea scherzosa che, inevitabilmente, ha finito per alimentare ancora di più la curiosità attorno ai video e la reazione (esilarante) del conduttore.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carlo Conti su TikTok: “Non è davvero lui”. Il video (esilarante) toglie ogni dubbio

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