Un nuovo video su TikTok ha suscitato curiosità tra gli utenti: si tratta di una clip in cui un volto molto riconoscibile, che somiglia a un noto conduttore televisivo, si presenta con toni ironici e spontanei. In breve tempo, il contenuto ha attirato numerosi commenti e discussioni, portando alla domanda se si tratti effettivamente della persona o di un’intelligenza artificiale. La presenza di questa figura sui social si è diffusa rapidamente, diventando un argomento di conversazione tra gli utenti.

Il debutto di Carlo Conti su TikTok non è passato inosservato. In poche settimane, il volto noto della televisione italiana ha conquistato il pubblico con video ironici e spontanei, trasformando un semplice esperimento social in un piccolo caso mediatico. Tra balletti, sketch e momenti familiari, però, è emerso un dubbio curioso che ha acceso il dibattito online: quello nei video è davvero lui oppure una versione creata con l’intelligenza artificiale? Una domanda che ha incuriosito migliaia di utenti e che racconta molto del rapporto tra tecnologia, percezione e realtà. Tutto nasce da un ingresso sui social costruito in modo leggero e autentico.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Carlo Conti su TikTok: è lui o un’Intelligenza Artificiale? Il mistero che divide il web

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