A Crans-Montana la polemica esplode dopo l’incendio al bar “Le Constellation”. Il sindaco è finito sotto accusa e molti cittadini chiedono spiegazioni sui guadagni dell’amministratore locale. Caprarica si scaglia contro le autorità, chiedendo: “La dignità ve l’avete persa?” La situazione è tesa e le polemiche non si placano.

Pioggia di polemiche a Crans-Montana per gli sviluppi dell’indagine successiva al rogo di capodanno del “ Le Constellation ”. Una strage che ha prodotto 40 morti tra gli adolescenti presenti e 110 feriti in una notte, quella di San Silvestro, che doveva essere solo di festa e si è rapidamente trasformata in un dramma inimmaginabile. Oggetto di dibattito sentito a “ Dritto e Rovescio ”, il programma di approfondimento di Paolo Del Debbio su Rete4. Sul piatto delle contestazioni c’è la cifra di risarcimento destinata alle famiglie coinvolte, 10.700 euro, le mancate dimissioni del sindaco Feraud, la mancanza di efficacia nelle indagini e tante altre storture che macchiano l’idea di perfezione associata alla Svizzera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, quanto guadagna il sindaco. Caprarica furioso: "La dignità ce l'avete?"

Approfondimenti su Crans Montana Constellation

Crans-Montana torna al centro dell’attenzione a causa delle recenti notizie sulla vicenda di Antonio Caprarica, che ha sollevato dubbi sulla possibile presenza di corruzione.

Ultime notizie su Crans Montana Constellation

L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana. Salgono a quattro gli indagati. Ai coniugi Moretti si aggiungono due addetti alla sicurezza del comune, saranno interrogati la prossima settimana dalla procura elvetica. Oggi ascoltata una testimone. - facebook.com facebook

