Durante la 79ª edizione del Festival di Cannes, che si svolge dal 12 al 23 maggio, la giuria della Semaine de la Critique sarà diretta dalla regista indiana Payal Kapadia. La sua presenza alla guida della giuria segna un momento di rappresentanza dell’India nel panorama cinematografico internazionale. Kapadia si occupa della gestione della selezione e delle decisioni riguardanti i film in gara, contribuendo a definire il percorso della sezione.

La gestione della giuria per la Semaine de la Critique durante la 79a edizione del Festival di Cannes, prevista dal 12 al 23 maggio, vedrà la guida della regista indiana Payal Kapadia. La cineasta, che nel 2024 ha ricevuto il Gran Premio a Cannes per il film All We Imagine as Light, coordinerà un gruppo di esperti composto dall’attore canadese Théodore Pellerin, dalla musicista francese Oklou, dalla produttrice Ama Ampadu di origini ghanesi e britanniche, e dal direttore del Bangkok World Film Festival, Donsaron Kovitvanitcha. La poetica del reale tra impegno e visioni invisibili. Il percorso artistico di Payal Kapadia si è consolidato attraverso una capacità distintiva di fondere l’estetica poetica con una lettura politica radicale della realtà del suo Paese, nata a Mumbai nel 1986.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes, Payal Kapadia guida la giuria: la visione poetica dell’India

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